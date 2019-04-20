, , Fire-Steel

Компетенции

В компании работают строители и монтажники не ниже 3-го разряда, электрогазосварщики не ниже 4-го разряда. Специалисты внесены в реестр НОСТРОЙ.

Качественные материалы

Мы используем только проверенных поставщиков металлопроката, лакокрасочных изделий, метизов и других используемых материалов при выполнении работ