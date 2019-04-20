, , Fire-Steel
, , Fire-Steel Изготовление металлоконструкций по чертежам
Заказчика с разработкой КМД
, , Fire-Steel Составление сметы на монтаж, демонтаж и огнезащиту металлоконструкций
, , Fire-Steel Разработка ППР
, , Fire-Steel Монтаж, демонтаж металлоконструкций
Нанесение огнезащиты
, , Fire-Steel Предоставление полного комплекта исполнительной документации

Изготовление монтаж демонтаж огнезащита металлоконструкций

Компания Fire-Steel производит монтаж, демонтаж и изготовление металлоконструкций в Москве, Московской и близлежащих областях с 2011 года. За 2017 год мы изготовили 1000 тн металлоконструкций, из них смонтировано 320 тн. С 2018 года мы решили расширить спектр услуг для Вас в области огнезащиты металлоконструкций, железобетонных, деревянных конструкций и огнезащиты ткани и ковровых покрытий.

Качество

Все работы выполняются согласно СНиП ( СНиП 3.03.01-87, ), СП 53-101-98, ГОСТ (ГОСТ Р 53254—2009, ГОСТ 23118—2012, ГОСТ 14771-76, ГОСТ Р 53295-2009), Норм пожарной безопасности НПБ 236-97, СТО НОСТРОЙ 2.33.53- 2011, РД-11-02-2006.

Компетенции

В компании работают строители и монтажники не ниже 3-го разряда, электрогазосварщики не ниже 4-го разряда. Специалисты внесены в реестр НОСТРОЙ.

Качественные материалы

Мы используем только проверенных поставщиков металлопроката, лакокрасочных изделий, метизов и других используемых материалов при выполнении работ

Гарантии

Гарантии на все произведенные нами работы 5 лет. Мы уверены в своей компетенции и даем большой срок гарантии.

Наши реквизиты:

ООО «Промконструкция»
Юридический адрес и фактический адрес:
117546, г. Москва, ул. Подольских курсантов, д.34, стр. 2, офис 209
ИНН: 7724446875
КПП: 772401001
Полное наименование банка: АО "АЛЬФА-БАНК"
Расчетный счет №: 40702810202280002249
БИК: 044525593
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Изготовление металлоконструкций Смотреть полностью
Монтаж металлоконструкций Смотреть полностью
Демонтаж металлоконструкций Смотреть полностью

Лицензии и сертификаты

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Изготовление металлоконструкций

Монтаж металлоконструкций

Демонтаж металлоконструкций

Огнезащита

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Гарантия на работы
Мы имеем все необходимые лицензии и сертификаты и даем гарантию на свою работу
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Индивидуальный подход
Качественный сервис и профессиональный менеджмент в работе с каждым Заказчиком
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Гибкая система платежей
Поэтапная оплата на удобных для Вас условиях
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Комплект документов
Предоставим полный комплект необходимой документации
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Передовые технологии
Производство работ современными системами и средствами

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