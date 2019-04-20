Заказчика с разработкой КМД
Нанесение огнезащиты
Изготовление монтаж демонтаж огнезащита металлоконструкций
Компания Fire-Steel производит монтаж, демонтаж и изготовление металлоконструкций в Москве, Московской и близлежащих областях с 2011 года. За 2017 год мы изготовили 1000 тн металлоконструкций, из них смонтировано 320 тн. С 2018 года мы решили расширить спектр услуг для Вас в области огнезащиты металлоконструкций, железобетонных, деревянных конструкций и огнезащиты ткани и ковровых покрытий.
Качество
Все работы выполняются согласно СНиП ( СНиП 3.03.01-87, ), СП 53-101-98, ГОСТ (ГОСТ Р 53254—2009, ГОСТ 23118—2012, ГОСТ 14771-76, ГОСТ Р 53295-2009), Норм пожарной безопасности НПБ 236-97, СТО НОСТРОЙ 2.33.53- 2011, РД-11-02-2006.
Компетенции
В компании работают строители и монтажники не ниже 3-го разряда, электрогазосварщики не ниже 4-го разряда. Специалисты внесены в реестр НОСТРОЙ.
Качественные материалы
Мы используем только проверенных поставщиков металлопроката, лакокрасочных изделий, метизов и других используемых материалов при выполнении работ
Гарантии
Гарантии на все произведенные нами работы 5 лет. Мы уверены в своей компетенции и даем большой срок гарантии.